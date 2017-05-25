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مورينيو يتمسك بدي خيا وكاريك بعد التأهل لدوري الأبطال

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مورينيو يتمسك بدي خيا وكاريك بعد التأهل لدوري الأبطال مورينيو يتمسك بدي خيا وكاريك بعد التأهل لدوري الأبطال

التحرير

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ذكرت "سكاي سبورتس" البريطانية، وفقًا لمصادر خاصة لها، اليوم الخميس، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى للحفاظ على الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى الشياطين الحمر، داخل أروقة الأولد ترافورد.

وكانت قد أشارت تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية خلال الفترة الماضية، برغبة نادي ريال مدريد الإٍسباني بضم ديفيد دي خيا صاحب الـ 26 عامًا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وأضافت سكاي سبورتس أن مورينيو يرغب وبقوة في بقاء دي خيا داخل صفوف الشياطين الحمر، بعد تأهل الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد التغلب على أياكس أمستردام الهولندي بهدفين دون مقابل بملعب الصداقة بمدينة ستوكهولم في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وتابعت الشبكة، بان البرتغالي يرغب أيضًا في تجديد عقد الدولي الإنجليزي مايكيل كاريك، صاحب الـ35 عامًا لمدة موسم، حيث أن اللاعب متواجد داخل أروقة اليونايتد منذ 11 عامًا، بعد إنضمامه من توتنهام هوتسبير في 2006.

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التحرير

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