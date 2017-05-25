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بعد رحيل زاباليتا.. 4 ضحايا جدد لجوارديولا

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بعد رحيل زاباليتا.. 4 ضحايا جدد لجوارديولا بعد رحيل زاباليتا.. 4 ضحايا جدد لجوارديولا

التحرير

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن رحيل كل من الظهير الإنجليزي جايل كليشي، والظهير الفرنسي باكاري سانيا والجناح الإسباني خيسوس نافاس، والحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

ويبدو أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزن، قد قرر أن يقوم بتغيرات جزرية في الفريق، فقد أعلن النادي في وقت سابق عن رحيل الظهير الأرجنتيني بابلو زاباليتا.

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كان فريق مانشستر سيتي قد أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" في المركز الـ3 الذي يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا، في أول مواسم المدير الفني الإسباني مع الفريق.

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التحرير

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