نيويورك تايمز تدافع عن نشر صور مسربة لهجوم مانشستر

نيويورك - (د ب أ):

دافعت صحيفة "نيويورك تايمز" عن نشر صور للطب الشرعي تم تسريبها من مسرح هجوم مانشستر أرينا الإرهابي في بريطانيا.

وقالت المتحدثة باسم صحيفة "نيويورك تايمز" في بيان، اليوم الخميس، إن تغطية الصحيفة الأمريكية للتفجير شاملة ومسؤولة، وإن الصحيفة لديها إرشادات صارمة حول كيفية تغطية الأخبار الحساسة.

وتابعت أن الصور والمعلومات المقدمة لم تكن تخطيطية أو تحمل عدم احترام للضحايا، وهي تتفق مع الخط المشترك لإعداد التقارير عن الأسلحة المستخدمة في الجرائم المروعة، كما فعلت صحيفة "التايمز" وغيرها من وسائل الإعلام في أعقاب الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء العالم، من بوسطن إلى باريس إلى بغداد، وكثير من الأماكن الأخرى".

كانت تقارير قد ذكرت أن شرطة مانشستر توقفت عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة حول هجوم مانشستر أرينا بعد أن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" صورًا مسربة للطب الشرعي عن الحادث.

وانتقدت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، التسريب، الذي أعقب تسمية المشتبه فيه الرئيسي من قبل وسائل الإعلام الأمريكية قبل السلطات البريطانية.

يذكر أن تنظيم داعش تبنى المسؤولية عن هجوم مانشستر الذي نفذ ه البريطاني من اصلي ليبي سليمان العبيدي/22عاما/ وخلف 22قتيلا وعشرات المصابين .