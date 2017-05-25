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ميركل: سنلتزم بزيادة نفقات الدفاع في "الناتو"

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مصراوي Masrawy

ميركل: سنلتزم بزيادة نفقات الدفاع في "الناتو"

06:56 م الخميس 25 مايو 2017

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

بروكسل - (د ب أ):

إرتأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها سوف تستوفي بشكل تام الالتزامات الخاصة بزيادة نفقات الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت ميركل، اليوم الخميس، قبل وقت قصير من اجتماع رؤساء دول وحكومات حلف الأطلسي في بروكسل، إن القرارات بشأن زيادة نفقات الدفاع بالحلف سوف يتم تأكيدها مرة ثانية خلال لقاء القمة اليوم، مضيفة: "التأكيد يعني ليس أكثر وليس أقل".

وأعربت المستشارة الاتحادية عن سعادتها بوصف الأمين العام بحلف الأطلسي "ناتو" زيادة نفقات الدفاع الألمانية بأنها"جيدة".

وقالت ميركل: "إننا سعداء أيضا بأنه لا يتم السؤال فقط عن كم الأموال التي يتم إنفاقها للدفاع، ولكن أيضًا عما توفره كل دولة للحلف، وأي القدرات التي نمتلكها، وأي الإسهامات التي نقوم بها. اعتقد أنه يمكن ملاحظة ذلك في ألمانيا، وسوف أوضح ذلك هنا أيضا".

يذكر أن رؤساء دول وحكومات حلف الأطلسي أكدوا سويا في "ويلز" عام 2014 الالتزام بزيادة نفقات الدفاع إلى 2 % من إجمالي الناتج المحلي الخاص بها لصالح الدفاع حتى عام 2024.

ورغم كل التوجهات نحو زيادة نفقات الدفاع، تنفق ألمانيا حاليا 1.23 % من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع، فيما كانت النسبة 1.18 % في عام 2015.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أنه من المتوقع أن تنفق ألمانيا هذا العام 39.5 مليار يورو لشؤون الدفاع، وذلك يعادل زيادة بنسبة 13.8 % مقارنة بعام 2014.

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