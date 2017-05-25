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الدولار يسجل 18.12 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

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الدولار يسجل 18.12 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم الدولار يسجل 18.12 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

التحرير

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.0259 جنيه للشراء و18.1288 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.1980 جنيه للشراء و20.3206 للبيع.
 
ووفقًا لمتوسط البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.3417 جنيه للشراء و23.4859 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.5299 جنيه للشراء و18.6376 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 16.1204 جنيه للشراء و16.2169 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6237 جنيه للشراء و2.6401 جنيه للبيع.
 
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.8064 جنيه للشراء و4.8340 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 59.3308 جنيه للشراء و59.7877 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.9069 جنيه للشراء و4.9362 جنيه للبيع.

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