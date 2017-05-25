وزير سابق: الشركات القابضة تجربة ناجحة في الكهرباء والمياه والاتصالات

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قال علي الصعيدى، وزير الكهرباء الأسبق، إن فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة إيجابية وستكون مفيدة في حل مشكلة القمامة وتطوير وهيكلة منظومة النظافة في مصر.

وأضاف خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الخميس، حول مشكلة القمامة، أن تجربة الكهرباء خير دليل على نجاح فكرة الشركة القابضة.

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وأشار إلى أن قطاع الكهرباء كان حكومي، وكانت الدولة محتكرة القطاع إنتاجا وتوزيعا، وكان لابد من الانتقال من هيئة كهرباء إلى شركة قابضة للكهرباء وأن يكون لها فروع في المحافظات والتنافس بين الشركات والفروع لتقديم أفضل خدمة في صالح الجميع، والمستفيد من الخدمة يحدد الأفضل من بينها، لافتا إلى أن الفكرة نجحت بعد ذلك مع إنشاء شركة قابضة للاتصالات، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

واقترح النائب أحمد السجينس، رئيس اللجنة أن تعقد اللجنة جلسة مصغرة مع وزير الكهرباء الأسبق، للاستفادة منه بشأن تجربة شركة الكهرباء القابضة وإجراءات النقل من الهيئة للشركة.