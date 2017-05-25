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الجندي يطالب بإنهاء أزمة جوازات السفر لأعضاء البرلمان الإفريقي

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الجندي يطالب بإنهاء أزمة جوازات السفر لأعضاء البرلمان الإفريقي الجندي يطالب بإنهاء أزمة جوازات السفر لأعضاء البرلمان الإفريقي

التحرير

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طالب النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بضرورة إنهاء أزمة جوازات السفر لأعضاء البرلمان الإفريقي في المطارات المصرية، قائلا: «مش معقول ييجي وفي الأخر يتم التعامل معهم بشكل غير لائق».

وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم، الخميس، لاستعراض نشاط نواب اللجنة في البرلمان الإفريقي، أنه سيتم التعامل مع هذه القضية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء هذه الإشكالية.

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وأشار إلى أن سوء المعاملة في المطارات مع حاملي جواز السفر الخاص بالبرلمان الإفريقي يؤثر على جهود الرئيس عبد الفتاح في القارة الإفريقية.

على جانب آخر قال النائب السيد فليفل، عضو لجنة الشئون الإفريقية، إن اختيار فلسطين كعضو مراقب في البرلمان الإفريقي، قطع الطريق على إسرائيل في الانضمام لعضوية البرلمان الإفريقي.

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التحرير

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