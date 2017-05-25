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«هيونداي» تخضع «i 30 N» للاختبارات الأخيرة قبل الإنتاج

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«هيونداي» تخضع «i 30 N» للاختبارات الأخيرة قبل الإنتاج «هيونداي» تخضع «i 30 N» للاختبارات الأخيرة قبل الإنتاج

التحرير

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أخضعت شركة "هيونداي" الكورية سيارتها الجديدة "I 30 N" للمراحل الأخيرة من الاختبارات، وذلك قبل أن تتم عملية إنتاجها بشكل فعلي في عدد من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع "رود أند تراك"، فإن الشركة الكورية دعمت السيارة بتقنية "N Performance" المتطورة، والتي تهدف في المقام الرئيسي لرفع الكفاءة الفنية للسيارات.

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وتشارك السيارة في سباق "نوربرينجينج" في المملكة المتحدة، والذي يستمر لمدة يوم كامل، وذلك في إطار استعدادها لإدخالها مراحل الإنتاج الرسمية.

 

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التحرير

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