إزالة 98% من التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له، اليوم الخميس: "إن المحافظة نجحت في إزالة 98% من التعديات بالمحافظة، وذلك وفق التقارير، والإحصائيات الواردة إلى غرفة عمليات المحافظة، حيث كانت المساحة المستهدفة 14778 فدانًا، وجرى إزالة 7826 فدانًا بواقع 168 قرارًا".

وأكد الزملوط، تقنين وضع يد لـ324 قرارًا بواقع 12141 فدانًا، وأن المحافظة تبنّت العمل في إزالة التعديات من خلال 3 محاور، وهي: حصر جميع الأراضي المتعدى عليها لتقنين أوضاعها، وإزالة جميع التعديات الجديدة والمباني غير المسكونة وغير المستغلة، وعدم إزالة أية زراعات قائمة ومستقرة وتقنين أوضاعها، وكذا مصادرة جميع المعدات والآلات الثابتة والمتحركة التي تعمل على أراضي ملك الدولة خلال التعديات الجديدة عليها.

وأوضح المحافظ أن هناك خطة موضوعة لاستغلال الأراضي المستردة، للحفاظ عليها، وأن حملات الإزالات مستمرة، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو تعديات على أراضي ملك للدولة مره أخرى.