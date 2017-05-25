محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء محطة وقود بطريق شرق العوينات

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، برجل الأعمال أحمد بهجت والوفد المرافق له خلال زيارته للمحافظة.

تضمن اللقاء، بحث فرص الاستثمار بالمحافظة، وإقامة مشروع زراعي بمنطقة غرب الموهوب، على مساحة 2000 فدان، بالإضافة إلى إقامة بعض المشروعات الصناعية، وإنشاء محطة وقود بطريق العوينات، والذي يفتقد لهذه الخدمة، وذلك لتيسير وتسهيل إجراءات الحصول على الفرص الاستثمارية بالمحافظة.