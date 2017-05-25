ماكرون: لقاء ترامب أسعدني
ماكرون: لقاء ترامب أسعدني
06:16 م الخميس 25 مايو 2017
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بروكسل - (د ب أ):
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته بلقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب فى بروكسل، مضيفًا أن لديهما أجندة نقاش كبيرة جدًا، تشمل الإرهاب والاقتصاد والمناخ والطاقة.
وأضاف ماكرون: "إنني مسرور للغاية لأنه بإمكاننا تغيير الكثير من الأشياء معًا".
كان ترامب قد هنأ نظيره الفرنسي ماكرون، اليوم الخميس، على فوزه في الانتخابات، وذلك خلال غداء عمل بينهما في بروكسل هو أول لقاء لهما.
وقال ترامب: "يشرفني للغاية أن أكون مع الرئيس الفرنسي الجديد، والذي أدار حملة مدهشة وحقق انتصارًا رائعًا".
وأضاف ترامب : "في جميع أنحاء العالم تدور الأحاديث حول هذا الأمر . ولدينا أمور كثيرة لنناقشها، من بينها الإرهاب وأشياء أخرى. تهنئتي للرئيس. إنه جهد رائع".
وتغلب ماكرون على السياسية اليمينية المتطرفة مارين لو بان التي نظر إليها الكثيرون على أنها تردد تعهدات حملة ترامب بشأن الهجرة والتجارة.
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