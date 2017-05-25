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طرابلس: نتعاون مع بريطانيا لكشف ملابسات هجوم مانشستر

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مصراوي Masrawy

طرابلس: نتعاون مع بريطانيا لكشف ملابسات هجوم مانشستر

06:13 م الخميس 25 مايو 2017

طرابلس: نتعاون مع بريطانيا لكشف ملابسات هجوم مانشستر

طرابلس - (د ب أ):

ألغى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، مؤتمرًا صحفيًا كان من المقرر أن يعقده، مساء اليوم الخميس، بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس.

وأُلقي وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام عاشور بيانًا صحفيًا في ذات المقر، باسم المجلس الرئاسي الوطني؛ أكد فيه وقوف الشعب الليبي مع الشعب البريطاني الصديق في محنته العصيبة، مشيرًا الى أنهم يعملون بشكل مكثّف وقريب مع الشركاء البريطانيين لكشف شبكات الإرهاب المحتملة، وأنهم أحدثوا تقدمًا كبيرًا في هذا المجال.

وتتطرق عاشور لمكالمة هاتفية أُجريت بين السراج ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أعرب فيها عن تعازيه في ضحايا هجوم مانشستر، وعن التنسيق الكامل بين الطرفين.

وقال عاشور إن قوة الردع الخاصة التي تجري تحقيقات حول ملابسات هجوم مانشستر، وقامت بإلقاء القبض على والد وشقيق منفذ الهجوم.

وتحدث عاشور أيضًا عن علاقة قوية وتعامل مشترك يربط الأجهزة الأمنية في ليبيا، مع المملكة المتحدة حول التحقيقات التي تجري حاليًا، مؤكدًا أن ليبيا لن تتهاون في مجال مكافحة الإرهاب، وستدعم كل الجهود الرامية لذلك، طالباً من وسائل الإعلام عدم التسرع في إيصال الأخبار لحين انتهاء التحقيقات التي يشرف عليها النائب العام وقوة الردع الخاصة.

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مصراوي Masrawy

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