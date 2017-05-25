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مؤمن سليمان يسخر من القطن الكاميروني: إزاى بيلعب في دوري الأبطال؟

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مؤمن سليمان يسخر من القطن الكاميروني: إزاى بيلعب في دوري الأبطال؟ مؤمن سليمان يسخر من القطن الكاميروني: إزاى بيلعب في دوري الأبطال؟

التحرير

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قال مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق سموحة، إن مجموعة فريقه في بطولة الكونفدرالية تستحق اللعب في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس من برنامج «ساعة » الذي يقدمه حازم إمام، عبر إذاعة «راديو هيتس»، أنه يتعجب من مشاركة فرق مثل كابس يونايتد، والقطن الكاميروني، في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أنهما قدما مستوى متواضعًا للغاية أمام الأهلي والزمالك، معلقًا «إزاى القطن الكاميروني بمستواه المتواضع ده بيلعب في دوري أبطال إفريقيا».

وتغلب سموحة على ضيفه ريكرياتيفو دو ليبولو الكونغولي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة  كأس الكونفيدرالية الأفريقية.  

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