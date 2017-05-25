جامعة المنصورة تقدم خدمة دفع المصروفات الدراسية بنظام "فوري"
جامعة المنصورة تقدم خدمة دفع المصروفات الدراسية بنظام "فوري"
06:11 م الخميس 25 مايو 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
محافظ الدقهلية يتابع تداعيات حريق محطة محولات المنصورة
الدقهلية - رامي القناوي:
وقّع الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم الطلاب، اتفاق تعاقد مبدئي مع شركة فوري للخدمات الإلكترونية على التحصيل الإلكتروني بواسطة النظم الحديثة، عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المحلية والدولية المدفوعة عبر التحويلات البنكية من وسائل الاتصال المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة: "إن جامعة المنصورة من الجامعات المصرية الرائدة التي تسعى دائمًا إلى تطوير العمل لخدمة العملية التعليمية والارتقاء بها، ونصت اللائحة المالية للموازنة والحسابات في المادة رقم 441 على التحصيل الإلكتروني بواسطة النظم الحديثة عن طريق بطاقات السداد الالكترونية المحلية والدولية المدفوعة عبر التحويلات البنكية من وسائل الاتصال المختلفة".
وأكد القناوي، أن الجامعة تسعى لتطوير الخدمات الطلابية وتحويلها إلى جامعة الكترونية بكافة خدماتها، لتكون جامعة عصرية من خلال تطوير الخدمات المقدّمة للطلاب وتسهيل هذه الخدمات بواسطة النظم الحديثة عن طريق وسائل الاتصال المختلفة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
لطلاب جامعة المنصورة.. اعرف نتيجتك بالتليفون
-
خسائر بالملايين لمزارع البط في الدقهلية بسبب الـ"DVE".. ومربي: "المصل
-
أستاذ بجامعة المنصورة لمربي البط: احذروا من الـ"DVE"
-
طالبة بجامعة المنصورة تبتكر نظامًا لتفسير حوادث الطائرات
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهوريةأخبار
-
نادية الجندي توضح كيف وقعت في فخ مقالب رامز جلال هذا العامفنون
-
خالد علي يوضح حقيقة ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمةأخبار
-
تأييد الحجز على 61 مليون جنيه من أموال "مبارك" ونجليهأخبار
-
10 معلومات عن أول مرشح محتمل للرئاسة.. "مرسي نقطة سوداء والسيسي حمىأخبار
-
جمهور مذيعة أردنية يتهمها بفبركة مقلب "رامز تحت الأرض".. والأخيرة تردفنون