محافظ الدقهلية يتابع تداعيات حريق محطة محولات المنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

كلف الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة الحريق الذي شب بمحطة محولات كهرباء سندوب بالمنصورة وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من قرى مركز المنصورة، نظرًا لمشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.



وقال محافظ الدقهلية: "إن غرفة عمليات المحافظة، تلقت بلاغًا بشأن نشوب حريق بمحول رقم 1 و2 بقدرة 66/11 ولوحة التوزيع الرئيسية ولوحة توزيع القرى، ما تسبب في انقطاع التيار".



وأشاد المحافظ، بدور قوات الحماية المدنية وقدرتها في السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي دون وقوع خسائر بالأرواح.



وشدد محافظ الدقهلية، على مسئولي شركة الكهرباء بسرعة عودة التيار الكهربائي بالأماكن المتضررة والدفع بسيارات طوارئ، مع تعويض الفاقد جراء الحريق لبدء تشغيل الأجزاء غير المتضررة بالمحطة وعودة التيار لكافة القرى.