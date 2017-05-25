أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يتابع تداعيات حريق محطة محولات المنصورة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يتابع تداعيات حريق محطة محولات المنصورة

06:08 م الخميس 25 مايو 2017

  • عرض 6 صورة

    f1b8367c0c.jpg

  • عرض 6 صورة

    8bb95bb2fb.jpg

  • عرض 6 صورة

    015ac8a0f1.jpg

  • عرض 6 صورة

    f71386a08a.jpg

  • عرض 6 صورة

    e9870dbb50.jpg

  • عرض 6 صورة

    5d12ad65cc.jpg

إعادة الألبوم

جامعة المنصورة تقدم خدمة دفع المصروفات الدراسية بنظام

الألبوم التالى

جامعة المنصورة تقدم خدمة دفع المصروفات الدراسية بنظام "فوري"

الدقهلية - رامي القناوي:

كلف الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة الحريق الذي شب بمحطة محولات كهرباء سندوب بالمنصورة وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من قرى مركز المنصورة، نظرًا لمشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.


وقال محافظ الدقهلية: "إن غرفة عمليات المحافظة، تلقت بلاغًا بشأن نشوب حريق بمحول رقم 1 و2 بقدرة 66/11 ولوحة التوزيع الرئيسية ولوحة توزيع القرى، ما تسبب في انقطاع التيار".


وأشاد المحافظ، بدور قوات الحماية المدنية وقدرتها في السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي دون وقوع خسائر بالأرواح.


وشدد محافظ الدقهلية، على مسئولي شركة الكهرباء بسرعة عودة التيار الكهربائي بالأماكن المتضررة والدفع بسيارات طوارئ، مع تعويض الفاقد جراء الحريق لبدء تشغيل الأجزاء غير المتضررة بالمحطة وعودة التيار لكافة القرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • توريد 216 ألف طن قمح لصوامع الدقهلية

    توريد 216 ألف طن قمح لصوامع الدقهلية

    أخبار
  • بالصور.. محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم

    بالصور.. محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لأول مدرسة باسم ""

    أخبار
  • محافظ الدقهلية: توريد 209 آلاف طن قمح للشون والصوامع

    محافظ الدقهلية: توريد 209 آلاف طن قمح للشون والصوامع

    أخبار
  • محافظ الدقهلية: قوافل لحصر الأميين وتعليم الكبار بجميع قرى المحافظة

    محافظ الدقهلية: قوافل لحصر الأميين وتعليم الكبار بجميع قرى المحافظة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

    الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهوريةأخبار

  • "مرتب لا يكفي".. أستاذ ورئيس قسم نهارا و"نقاش" ليلًا ()أخبار

  • رد فيفي عبده على الشيخ سالم عبد الجليل

    رد فيفي عبده على الشيخ سالم عبد الجليلفنون

  • تعرف على الدولة العربية صاحبة أطول ساعات صوم في رمضان

    تعرف على الدولة العربية صاحبة أطول ساعات صوم في رمضانهو وهي

  • جمهور مذيعة أردنية يتهمها بفبركة مقلب

    جمهور مذيعة أردنية يتهمها بفبركة مقلب "رامز تحت الأرض".. والأخيرة تردفنون

  • هدية ملياردير لزوجته قيمتها 9 ملايين دولار تثير سخرية مواقع التواصل- صور

    هدية ملياردير لزوجته قيمتها 9 ملايين دولار تثير سخرية مواقع التواصل-هو وهي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»

فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»

فيديو| وزير الخارجية لـ«البشير»: مصر تعمل للخير وليس من أجل المؤامرة

فيديو| وزير الخارجية لـ«البشير»: مصر تعمل للخير وليس من أجل المؤامرة

​​فيديو وصور| مزارعو البنجر في الدقهلية: «شركة السكر خربت بيوتنا»

​​فيديو وصور| مزارعو البنجر في الدقهلية: «شركة السكر خربت بيوتنا»

مساء dmc - الرئيس الغيني : الدول الإفريقية تعتمد على دعم وقيادة ودور الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الغيني : الدول الإفريقية تعتمد على دعم وقيادة ودور الرئيس السيسي