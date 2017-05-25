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"كهرباء الدلتا": "نيران صديقة" سبب حريق محطة محولات المنصورة

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مصراوي Masrawy

"كهرباء الدلتا": "نيران صديقة" سبب حريق محطة محولات المنصورة

05:58 م الخميس 25 مايو 2017

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الدقهلية- رامي القناوي:

أكدت المهندسة سوسو عبد العزيز، رئيس منطقة كهرباء الدلتا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، اشتعال النيران في الكابلات الخارجية لمحطة محولات المنصورة، وامتدادها للكابلات الداخلية "نيران صديقة".

وقالت "عبد العزيز" في تصريحات لـ"مصراوي"، إن النيران التهمت المحول رقم 1 و2 بقدرة 50 ميجا وات بجهد 66/11، ولوحة التوزيع الرئيسية ونظيرتها الخاصة بالقري.

وأشارت "عبد العزيز" إلى تشغيل التيار الكهربائي عن الأماكن المتضررة خلال ساعات، مؤكدة أن وزير الكهرباء والطاقة يتابع تداعيات الحادث وكلّف بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

يشار إلى أن حريق هائل شب في محطة توزيع كهرباء شمال الدلتا بمنية سندوب بمركز المنصورة، الخميس، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة داخل المحطة، وانقطاع الكهرباء عن عدد كبير من قرى مركز المنصورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

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