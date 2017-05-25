"ذاكر وفطارك علينا".. خدمة للطلاب المغتربين بـ"تجارة أسيوط"

أسيوط - أسامة صديق

أعلنت كلية التجارة بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، أنه خلال شهر رمضان الكريم، سيجري توفير وجبات إفطار مجانية للطلاب المغتربين، تحت شعار: "ذاكر وفطارك علينا"، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، والدكتور عبد السلام نوير، عميد الكلية، والدكتور علاء عبد الحفيظ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور عبد السلام نوير، عميد الكلية، أن المشروع يستهدف الطلاب المغتربين غير المقيمين بالمدينة الجامعية، ويجري العمل من ثاني أيام شهر رمضان، وحتى آخر أيام الامتحانات لطلاب الكلية، ومن المقرر أن تُقدم وحبة الإفطار المجانية داخل خيمة رمضانية تُجهز لنحو 100 طالب يوميًّا.

من جانبه، أشار أحمد صبرة، مدير وحدة الخدمات الطلابية بكلية التجارة، إلى أن الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية، يبلغ عددهم نحو 2000 طالب، يقيمون في شقق سكنية خارج المدينة، وهم القطاع المستهدف في المشروع لمساعدتهم في توفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات وعدم الانشغال بتجهيز الوجبات.