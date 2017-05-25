الإعلان عن تشكيل حكومي جديد في الجزائر
الإعلان عن تشكيل حكومي جديد في الجزائر
05:59 م الخميس 25 مايو 2017
(أ ف ب):
أعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس، قائمة الحكومة الجديدة التي يتراسها رئيس الوزراء عبد المجيد تبون خلفًا لعبد المالك سلال، وشملت خصوصًا تغيير وزراء الطاقة والخارجية والصناعة والمالية، بينما لم يطاول التغيير وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
ونشرت رئاسة الجمهورية القائمة الكاملة للحكومة التي ضمت 27 وزيرًا 11 منهم من الحكومة السابقة.
ونائب وزير الطاقة نور الدين بوطرفة الموجود في فيينا للمشاركة في اجتماع منظمة أوبك، أحد معاونيه وهو مدير شركة الكهرباء والغاز مصطفى قيطوني. وهو المنصب نفسه الذي كان يشغله بوطرفة حتى تعيينه وزيرًا في تعديل حكومة سلال في يونيو 2016.
وخرج رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وخلفه عبد القادر مساهل الذي كان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وخرج أيضًا وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب وخلفه النائب محجوب بدة رئيس لجنة المالية والميزانية في مجلس النواب.
وكذلك غادر الحكومة وزير المالية حاجي بابا عمي وخلفه المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية.
في المقابل، احتفظ وزراء الداخلية نور الدين بدوي والعدل الطيب لوح ونائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح على مناصبهم، بينما يظل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزيرًا للدفاع كما في كل الحكومات التي عينها منذ توليه الحكم في 1999.
وكان عبد المجيد تبون تسلم مهامه من سابقه عبد المالك سلال صباح الخميس.
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