رسميا.. الأوقاف تمنع تشغيل مكبرات الصوت في صلاة التراويح بالمحافظات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فى إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان وتنظيم العمل الدعوى بمساجد الوزارة بالمحافظات، قررت منع تشغيل مكبرات الصوت بصلاة التراويح، ما أثار موجة من الغضب والاستياء لدى قطاع عريض بالشارع المصرى، إعمالا لما جرت عليه العادة بتشغيل مكبرات الصوت بصلاة التراويح نوعا من الروحانيات فى رمضان.

ولجأت وزارة الأوقاف إلى تبرير تفعيل القرار مؤكدة أنه فى إطار حرص الوزارة على المرضى ومصلحة الطلاب خاصة مراحل الثانوية العامة.

شاهد أيضا

وخاطبت الأوقاف جميع مديريات الوزارة فى شتى المحافظات بأنه وفقا لتعليمات وزير الأوقاف مختار جمعة، يشدد على جميع المساجد الحكومية والأهلية والجمعيات الشرعية سابقا وجميع الزوايا بعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الآذان وخطبة الجمعة.

وحذرت الأوقاف المخالفين بتحويلهم للمساءلة القانونية، وذلك فى شهر رمضان حفاظا على المرضى ومنعا للضوضاء.