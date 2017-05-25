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وزير البيئة: التوافق على زيادة رسوم النظافة

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وزير البيئة: التوافق على زيادة رسوم النظافة وزير البيئة: التوافق على زيادة رسوم النظافة

التحرير

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قال خالد فهمى، وزير البيئة، إنه تم التوافق على تحريك (زيادة) رسوم النظافة، وتم إعداد تشريع بهذا الشأن، قائلا: "توافقنا على تحريك أسعار رسوم رفع القمامة وأعددنا تشريعا بذلك".

جاء ذلك فى كلمته، خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حول حل مشكلة القمامة.

وأوضح أن تحريك أسعار الرسوم لن يؤثر على محدودى الدخل، وذلك فى إطار منظومة الشركة القابضة، التى ستكون كيانا وطنيا من شأنه التغلب على إشكاليات كثيرة فى أزمة القمامة التى تعانى منها قطاعات كبيرة من الدولة.

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وطمأن وزير البيئة العاملين فى قطاع القمامة، وجامعى القمامة، مؤكدًا أن منظومة الشركة القابضة لن تؤثر عليهم من قريب أو من بعيد، مشيرًا إلى أن أساس هذه المنظومة هو الجمع السكنى ولكن وفق رؤية محددة وإيجابية قائلا: "جامعو القمامة لن يتأثروا من الشركة القابضة".

وأشار فهمى إلى أن الشركة القابضة لن تقوم إلا بجامعى القمامة وتنجح بهم، موضحًا أنه لن يتم المد لأى من الشركات الأجنبية قائلا: "صوت جامعى القمامة فى ولن يتأثروا بالسلب".

وأكد وزير البيئة أن الشركة القابضة كيان وطنى،  فى كل محافظات ، ولكنها قد تختلف من محافظة لأخرى، لكن كل محافظة لها خصوصية، مؤكدًا أن المهمة للحكومة فى إنجاح هذه الشركة بأى شكل من الأشكال.

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التحرير

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