«نيسان ليف» تتربع على عرش سيارات الأجرة الكهربائية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعكف شركة "نيسان" اليابانية، على تطوير قدرات سيارتها الجديدة "ليف" لتواصل تربعها على عرش السيارات الأجرة النظيفة في مختلف مدن العالم.

وتسعى الشركة اليابانية لاستغلال نجاح "ليف" الكهربائية الخالية من العوادم، بعدما قامت شركات سيارات الأجرة في مختلف دول العالم مثل إسبانيا، هولندا، المجر، بريطانيا، الأردن، المكسيك، وبولندا بتغيير أسطول سياراتهم إلى "ليف".

شاهد أيضا

وباتت سيارات نيسان الأجرة من طرازي "ليف" و"e-NV200" متاحة تحت الطلب في 113 مدينة بأكثر من 25 دولة في 5 من قارات العالم.

وتعد السيارات الكهربائية بمثابة الحل الأمثل لشركات سيارات الأجرة، نظرا للمميزات التي تتمتع بها، ومنها الحد من الانبعاثات والتوفير في استخدامها بشكل رائعـ حتى في أعمال الصيانة التي تعتبر زهيدة الثمن إضافة إلى استمتاع الركاب برحلات هادئة ومريحة، والعديد من المزايا الأخرى لسيارات الأجرة الكهربائية.