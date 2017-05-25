أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«نيسان ليف» تتربع على عرش سيارات الأجرة الكهربائية

Google+ Print
«نيسان ليف» تتربع على عرش سيارات الأجرة الكهربائية «نيسان ليف» تتربع على عرش سيارات الأجرة الكهربائية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعكف شركة "نيسان" اليابانية، على تطوير قدرات سيارتها الجديدة "ليف" لتواصل تربعها على عرش السيارات الأجرة النظيفة في مختلف مدن العالم.

وتسعى الشركة اليابانية لاستغلال نجاح "ليف" الكهربائية الخالية من العوادم، بعدما قامت شركات سيارات الأجرة في مختلف دول العالم مثل إسبانيا، هولندا، المجر، بريطانيا، الأردن، المكسيك، وبولندا بتغيير أسطول سياراتهم إلى "ليف".

شاهد أيضا

وباتت سيارات نيسان الأجرة من طرازي "ليف" و"e-NV200" متاحة تحت الطلب في 113 مدينة بأكثر من 25 دولة في 5 من قارات العالم.

وتعد السيارات الكهربائية بمثابة الحل الأمثل لشركات سيارات الأجرة، نظرا للمميزات التي تتمتع بها، ومنها الحد من الانبعاثات والتوفير في استخدامها بشكل رائعـ حتى في أعمال الصيانة التي تعتبر زهيدة الثمن إضافة إلى استمتاع الركاب برحلات هادئة ومريحة، والعديد من المزايا الأخرى لسيارات الأجرة الكهربائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات»

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات»

بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما

بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما

نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي

نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي

فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»

فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»