مسؤول بـ"تعليم كفر الشيخ" يتهم فني وسائل بالاعتداء عليه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اتهم على فايق جميل، مدير عام إدارة كفر الشيخ التعليمية، اليوم الخميس، فني وسائل بالإدارة التعليمية، يدعى "سلامة ممدوح غازى غازى"، بالاعتداء عليه، في أثناء دخوله الإدارة لممارسة عمله، محدثًا به إصابات في الوجه، في المحضر رقم 7613 لسنة 2017، جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ.

وأكد شهود عيان، أنه أثناء وصول مدير عام الإدارة، على فايق جميل، ودخوله من أبواب الإدارة، باغته فني وسائل يعمل بها، بالتعدى عليه بالضرب، محدثًا به إصابات في الأنف، وكدمات بالوجه، أسفرت عن حدوث تجمع دموى أسفل العين، ونُقل على إثرها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج.

وكشف مصدر بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، رفض الإفصاح عن اسمه، عن فني الوسائل الذى اتهمه مدير عام الإدارة، بالاعتداء عليه، أنه أجرى إخلاء طرف من عمله، بناء على قرار من إدارة التوجيه التى يتبعها، موضحًا أن هذا الموظف فر هاربًا بعد اعتدائه على مدير الإدارة، ولم يتبين بعد أسباب تعديه عليه.