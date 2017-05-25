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بالصور.. "زاوية الناعورة".. أول وحدة محلية خالية من فيروس "سي" بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "زاوية الناعورة".. أول وحدة محلية خالية من فيروس "سي" بالمنوفية

04:47 م الخميس 25 مايو 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

أعلن شباب حملة "فينا الخير" بقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، خلو قريتهم و5 قرى أخرى تتبع الوحدة المحلية لزاوية الناعورة من فيروس "سي".

وقال علي نجاح باظه، أحد المشاركين بالحملة، أن حوالي 30 شابًا من أهالي قرية زاوية الناعورة كونوا حملة "فينا الخير" لخدمة أهالي القرية، وتضم شباب في مراحل عمرية مختلفة دون انتماءات سياسية، مشيرًا إلى أنهم بدءوا منذ عام في حملة للكشف عن فيروس "سي" في 6 قرى تابعة للوحدة المحلية "زاوية الناعورة"، عقب اكتشاف حالات وفاة كثيرة عقب إصابتهم بفيروس "سي" وتدهور حالتهم الصحية.

وأضاف عماد حمدي حسين، أحد شباب القرية، أنه أجرى مسحًا شاملًا لـ6 قرى، حيث جرى التعاقد مع معامل تحاليل بالقرية، لإجراء التحاليل بمبلغ رمزي، وتخصيص 15 يومًا لعمل مسح لكل قرية عن طريق حملات توعية بالمساجد وحملات طرق أبواب المنازل.

وأضاف الصحفي أسامة الملاح، أحد المشاركين بالحملة، أنه أجرى تحاليل لحوالي 19 ألف شخص في 6 قرى بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة ومعهد الكبد القومي، حيث كانت تشرف لجان صحية على أخذ العينات.

وأكد الشيخ أحمد السيد حبيب، أن الفئة المستهدفة ترواحت أعمارهم من 18 إلى 60 عامًا، وجرى مساعدة 1350 حالة مصابة بفيروس "سي" ليس لها تأمين صحي بإنهاء أوراقهم وحصولهم على السوفالدي مجانًا، 3 جرعات من مستشفى حميات شبين الكوم.

وأضاف علاء فتحي المغربي، أنهم وفروا سيارات لنقل المرضى من أهالي القرية إلى المستشفي بشبين الكوم، للحصول على الدواء ومتابعة حالتهم الصحية، موضحًا أن الحملة استمرت قرابة عام وما زالت معامل القرية تقدم التحاليل مقابل مبالغ رمزية إلى جانب متابعة المرضى بالتحاليل أيضًا، للتأكد من شفاء الأهالي من الفيروس.

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