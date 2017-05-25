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السجن المشدد لطالب قتل عاملا تدخل لمعاتبته أثناء تحرشه بفتاة

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مصراوي Masrawy

السجن المشدد لطالب قتل عاملا تدخل لمعاتبته أثناء تحرشه بفتاة

04:20 م الخميس 25 مايو 2017

السجن المشدد لطالب قتل عاملا تدخل لمعاتبته أثناء تحرشه بفتاة

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار ذكي العتريس، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، طالبا بالمرحلة الثانوية، بالسجن المُشدد 3 سنوات، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في قتل عامل، تدخل لمعتابتهم على التحرش بفتاة، ومعاكساتها ببندر مدينة أبو كبير.

تعود تفاصيل القضية ليوم 30 أبريل 2015، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير البحث الجنائية، بوصول "محمد. س. م"، عامل، جثة هامدة إلى مستشفى أبو كبير العام.

وتبين أن وراء الواقعة ثلاثة طلاب بالمرحلة الثانوية، بعدما حاولوا التحرش بفتاة أثناء مرورها بالشارع ببندر أبو كبير، حيث عاتبهم المجني عليه على فعلتهم، فما كان من المتهم "حسانين. ع"، 17 عامًا، مُقيم بناحية "السلطان حسن" التابعة لدائرة مركز أبو كبير، بصحبة الاثنين الآخرين، إلا الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وإصابته بـ"مطواة" تسببت في سقوطه قتيلًا.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والحكم على باقي المتهمين في قضايا سابقة.

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