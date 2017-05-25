10 نصائح لإزالة شعر الساق "بالموس" دون أضرار

كتبت - ميرا ماهر:

تسعى العديد من الفتيات للحصول على بشرة ناعمة نقية، ومن أهم ما يجب الاهتمام به طريقة إزالة الشعر الزائد، والتي من الممكن أن تزيد من ترطيب بشرتك أو تسبب جفافه.

وهناك العديد من النساء اللآتي يستخدمن "موس" الحلاقة النسائي لإزالة الشعر، حيث يتميز بسرعته وسهولته، كما أنه لا يسبب الألم، لكن من عيوبه أنه يتسبب في جفاف الجلد واسوداده، وفي بعض الأحيان يؤدي إلى كثافة الشعر وسماكته. لذلك يجب معرفة الطريقة الصحيحة لإزالة شعر الساق والوصول للمظهر المطلوب دون أي أعراض جانبية. ذكر موقع " stylecaster" نصائح عند استخدام "موس الحلاقة" كما يلي:

-احرصي دائما على تقشير بشرتك قبل استخدام موس الحلاقة للتخلص من خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تسد مسام الجلد.

-اختيار الأداة المناسبة أيضأ من الأمور الهامة، حيث يوجد عدة أنواع من موس الحلاقة، منها ما يحتوي على عدة طبقات، مما يعني أنه لا يجب المرور على نفس المنطقة عدة مرات.

-من المهم استخدام رغوة الصابون عند استخدام "موس" الحلاقة، لعدم جفاف البشرة، مما يجعل إزالة الشعر أسلس.

-يجب تجنب استخدام المنشفة أو اللوفة، حيث أن التعامل بقوة مع البشرة حديثة الحلاقة يمكن أن يسبب تهيج كبير، ويمكن أن يؤدي حتى إلى احمرار.

-مثل أي مستحضرات تجميل، من الجيد معرفة نوع الكريم المناسب لنوع بشرتك والمستخدم مع موس الحلاقة، فإذا كان نوع بشرتك جافاً ابتعدي عن استخدام الأنواع المعطرة والتي تحتوي على الكحول.

-استخدم "موس الحلاقة" بعد الانتهاء من الاستحمام بماء دافئ، يساعد ذلك على فتح المسام التي تجعل إزالة الشعر أسهل بكثير.

-بعد إزالة الشعر تصبح البشرة أكثر تأثر للعوامل الخارجية، لذلك يجب استخدام المرطب المناسب لنوع بشرتك.