لا تخشى زيادة الوزن.. تناول الشوكولاته يقيك من عارض صحي خطير
لا تخشى زيادة الوزن.. تناول الشوكولاته يقيك من عارض صحي خطير
10:27 ص الخميس 25 مايو 2017
شوكولاته
أفادت دراسة جديدة أجريت في الدنمارك بأن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة كل أسبوع قد يقلل مخاطر نوع شائع وخطير من اضطراب ضربات القلب.
ووجد الباحثون أن من تناولوا الشوكولاتة مرة إلى ثلاث مرات كل شهر قلّت احتمالات إصابتهم بالرجفان الأذيني بنسبة عشرة في المائة تقريباً، مقارنة بمن تناولوها أقل من مرة واحدة في الشهر.
وقالت إليزابيث موستوفسكي، التي قادت فريق البحث وهي من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد: "يعتبر تناول الشوكولاتة باعتدال من بين الخيارات الصحية للوجبات الخفيفة في إطار نظام غذائي صحي". ومع ذلك لا يمكن للدراسة أن تقطع بأن الشوكولاتة هي التي منعت الرجفان الأذيني.
وكتبت موستوفسكي وزملاؤها في دورية أمراض القلب أن تناول الكاكاو والأطعمة التي تحتوي على الكاكاو قد يعزز صحة القلب نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من مركبات الفلافانول، التي يعتقد أنها مضادة للالتهاب والأكسدة وتساعد في استرخاء الأوعية الدموية.
وأضاف الباحثون أن دراسات سابقة توصلت إلى أن تناول الشوكولاتة، خاصة الداكنة التي تحتوي على كمية أكبر من الفلافانول، يرتبط بمقاييس أفضل لصحة القلب وتراجع خطر الإصابة بالأزمات القلبية وقصور عضلة القلب. ولا توجد أبحاث كثيرة عن الصلة بين الشوكولاتة وتراجع الإصابة بالرجفان الأذيني.
يشار إلى أن جمعية القلب الأمريكية كشفت أن 2.7 مليون شخص على الأقل في الولايات المتحدة وحدها يعانون من الرجفان الأذيني، الأمر الذي يزيد خطر الإصابة بتخثر الدم والجلطات وقصور القلب وغيرها من المضاعفات.
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