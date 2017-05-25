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وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية ويشيد بنظام "البوكليت"

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مصراوي Masrawy

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية ويشيد بنظام "البوكليت"

05:05 م الخميس 25 مايو 2017

كتب - محمود أبو طالب:

أكد دكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف أن "نظام الامتحانات الجديد (البوكليت) يعمل على مواجهة الغش وتسريب أو تمرير الامتحانات ويهدف لتحقيق مصلحة الطلاب ويدربهم على أسس التعليم الحديث".

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وكيل الأزهر على لجان امتحانات شهادة الثانوية الازهرية بالقاهرة، حيث بدأ اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم الأدبي) امتحان نهاية العام في مادتي الفقه والمنطق الحديث.

ورافق وكيل الأزهر، في جولته، دكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، من اجل التأكد من استلام الطلاب أوراق الامتحان في وقتها دون تأخير والتزام كافة اللجان بالتعليمات الخاصة بتوزيع أوراق البوكليت و ضبط الامتحان، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

وخلال جولته أكد وكيل الأزهر على توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب والطالبات، وتنفيذ التوجيهات الخاصة بضبط الامتحانات، فضلًا عن عدم دخول الطلاب والمراقبين بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.

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مصراوي Masrawy

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