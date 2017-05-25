الحكومة توافق على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة "إسماعيل"
الحكومة توافق على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة "إسماعيل"
04:43 م الخميس 25 مايو 2017
مجلس الوزراء
كتب محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وذلك بهدف تفعيل برنامج ورؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة.
كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 8002.59 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة، لما لها من إنتاجية عالية ولما لمنتجاتها من صفات تسويقية متميزة.
وينص مشروع القرار على أن تختص اللجنة بإقرار برنامج العمل الحكومي في مجال اللاصلاح الإداري، ووضع آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومتابعة مراحل تنفيذها، إلى جانب وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة.
وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض المنازعات الاستثمار الجلسة الثالثة والعشرون بتاريخ 4/5/2017، وذلك في إطار جهود الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر
-
مجلس الوزراء يوافق على قانون المحال العامة ومنح تراخيص فتحها
-
الحكومة توافق على مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة
-
بروتوكول تعاون بين البترول والتضامن لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"أديب" للمرشح الرئاسي المحتمل: "إيه رأيك في الرئيس السيسي؟"- فيديوأخبار
-
صحف الخميس: جريمة وراء "الفيروس الغامض" وأدلة كذب قطر وإزالة فيلا نظيفأخبار
-
الحكومة: أخبار سارة لأصحاب المعاشات الإثنين المقبلأخبار
-
"مصر مش هتكون ديل لحد".. ماذا قصد الرئيس بتوجيه هذه الرسالة للبشير؟أخبار
-
نادية الجندي توضح كيف وقعت في فخ مقالب رامز جلال هذا العامفنون
-
رد فيفي عبده على الشيخ سالم عبد الجليلفنون