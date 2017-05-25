أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%

04:29 م الخميس 25 مايو 2017

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%

كتبت – ندى الخولي:
اعتمد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 79.30% بزيادة عن العام الماضي بنسبة بلغت حوالى 6%.

وبحسب بيان لمحافظة القاهرة، حصل 61 من الطلاب على الدرجات النهائية، بالإضافة إلى 3 مكفوفين و3 من الصم و3 من الإعدادية المهنية.

كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 98.8% بحضور 4694 طالبًا نجح منهم 4639 طالبًا، والإعدادية المهنية حيث نجح 1772 طالبًا من إجمالي 2117 تقدموا للامتحان هذا العام بنسبة 81.6 %.

وجاءت إدارة حلوان التعليمية في المرتبة الأولى يليها إدارة غرب القاهرة التعليمية ثم إدارة السيدة زينب في المرتبة الثالثة، وأتت إدارة حدائق القبة فى المرتبة الرابعة الاخيرة.

وأكدت فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم توزيع النتيجة بالمدارس يوم السبت المقبل، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها، كما سيتم إعلان النتيجة على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة (www.cairo.gov.eg) اليوم تسهيلاً على الطلبة والطالبات لمعرفة تقديراتهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ القاهرة: استرداد 90% من الأراضي المعتدى عليها بالعاصمة

    محافظ القاهرة: استرداد 90% من الأراضي المعتدى عليها بالعاصمة

    أخبار
  • السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور حفل استطلاع هلال شهر رمضان

    ينيب محافظ القاهرة لحضور حفل استطلاع هلال شهر رمضان

    أخبار
  • وضع حجر أساس مشروع

    وضع حجر أساس مشروع "أهالينا" لنقل سكان عزبة الصعايدة العشوائية

    أخبار
  • محافظة القاهرة: غدا.. وضع حجر أساس مشروع

    محافظة القاهرة: غدا.. وضع حجر أساس مشروع "أهالينا"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

    الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهوريةأخبار

  • الإبراشي مهاجمًا محمود حميدة بعد ظهوره بالملابس الداخلية:

    الإبراشي مهاجمًا محمود حميدة بعد ظهوره بالملابس الداخلية: "أيه المقابل..فنون

  • جمهور مذيعة أردنية يتهمها بفبركة مقلب

    جمهور مذيعة أردنية يتهمها بفبركة مقلب "رامز تحت الأرض".. والأخيرة تردفنون

  • الدولار يرتفع في بنكي الإسكندرية وأبو ظبي الإسلامي بعد بيع السندات الدولية

    الدولار يرتفع في بنكي الإسكندرية وأبو ظبي الإسلامي بعد بيع السنداتأخبار

  • نادية الجندي توضح كيف وقعت في فخ مقالب رامز جلال هذا العام

    نادية الجندي توضح كيف وقعت في فخ مقالب رامز جلال هذا العامفنون

  • "أديب" للمرشح الرئاسي المحتمل: "إيه رأيك في الرئيس السيسي؟"- فيديوأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»

فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»

فيديو| وزير الخارجية لـ«البشير»: مصر تعمل للخير وليس من أجل المؤامرة

فيديو| وزير الخارجية لـ«البشير»: مصر تعمل للخير وليس من أجل المؤامرة

​​فيديو وصور| مزارعو البنجر في الدقهلية: «شركة السكر خربت بيوتنا»

​​فيديو وصور| مزارعو البنجر في الدقهلية: «شركة السكر خربت بيوتنا»

مساء dmc - الرئيس الغيني : الدول الإفريقية تعتمد على دعم وقيادة ودور الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الغيني : الدول الإفريقية تعتمد على دعم وقيادة ودور الرئيس السيسي