محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%
04:29 م الخميس 25 مايو 2017
كتبت – ندى الخولي:
اعتمد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 79.30% بزيادة عن العام الماضي بنسبة بلغت حوالى 6%.
وبحسب بيان لمحافظة القاهرة، حصل 61 من الطلاب على الدرجات النهائية، بالإضافة إلى 3 مكفوفين و3 من الصم و3 من الإعدادية المهنية.
كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 98.8% بحضور 4694 طالبًا نجح منهم 4639 طالبًا، والإعدادية المهنية حيث نجح 1772 طالبًا من إجمالي 2117 تقدموا للامتحان هذا العام بنسبة 81.6 %.
وجاءت إدارة حلوان التعليمية في المرتبة الأولى يليها إدارة غرب القاهرة التعليمية ثم إدارة السيدة زينب في المرتبة الثالثة، وأتت إدارة حدائق القبة فى المرتبة الرابعة الاخيرة.
وأكدت فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم توزيع النتيجة بالمدارس يوم السبت المقبل، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها، كما سيتم إعلان النتيجة على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة (www.cairo.gov.eg) اليوم تسهيلاً على الطلبة والطالبات لمعرفة تقديراتهم.
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