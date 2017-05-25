مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر
04:16 م الخميس 25 مايو 2017
مجلس الوزراء
كتب محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المباركـ، وكذا العيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية باستثناء شركة "دي ام سميث" كونسالت-شركة المانية من نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركة لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة شمال الإسماعيلية (شرق/غرب) قناة السويس، وذلك مع الالتزام بالأحكام والضوابط الواردة بقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة علي مستوى الجمهورية وبخاصة لتعمير منطقة شبه جزيرة سيناء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية تشمل إقامة كلاً من (وحدة مطافئ ونادي رياضي ومركز شباب ومدرسة تعليم أساسي) في نطاق المحافظة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 65,1 فدان من الأراضي السابق تخصيصها لوزارة الإسكان (المساحة المجنبة للاستثمار بأرض مطار إمبابة) للتصرف فيها لأغراض التنمية العمرانية الشاملة وتوجيه العائد الاستثماري منها لتمويل استكمال تطوير منطقة شمال الجيزة وتوفير التمويل اللازم لنهو بعض المشروعات الحيوية والقومية.
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