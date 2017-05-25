أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

04:16 م الخميس 25 مايو 2017

مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

مجلس الوزراء

كتب محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المباركـ، وكذا العيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية باستثناء شركة "دي ام سميث" كونسالت-شركة المانية من نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركة لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة شمال الإسماعيلية (شرق/غرب) قناة السويس، وذلك مع الالتزام بالأحكام والضوابط الواردة بقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة علي مستوى الجمهورية وبخاصة لتعمير منطقة شبه جزيرة سيناء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية تشمل إقامة كلاً من (وحدة مطافئ ونادي رياضي ومركز شباب ومدرسة تعليم أساسي) في نطاق المحافظة.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 65,1 فدان من الأراضي السابق تخصيصها لوزارة الإسكان (المساحة المجنبة للاستثمار بأرض مطار إمبابة) للتصرف فيها لأغراض التنمية العمرانية الشاملة وتوجيه العائد الاستثماري منها لتمويل استكمال تطوير منطقة شمال الجيزة وتوفير التمويل اللازم لنهو بعض المشروعات الحيوية والقومية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحكومة توافق على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة

    الحكومة توافق على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة "إسماعيل"

    أخبار
  • مجلس الوزراء يوافق على قانون المحال العامة ومنح تراخيص فتحها

    مجلس الوزراء يوافق على قانون المحال العامة ومنح تراخيص فتحها

    أخبار
  • الحكومة توافق على مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة

    الحكومة توافق على مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة

    أخبار
  • بروتوكول تعاون بين البترول والتضامن لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق النائية

    بروتوكول تعاون بين البترول والتضامن لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في مصر من تهديد غير محدد هذا المساء

    السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في من تهديد غير محدد هذا المساءأخبار

  • ما هو الدعاء الذي لا يرد في رمضان؟

    ما هو الدعاء الذي لا يرد في رمضان؟فنون

  • بالفيديو- عمرو أديب: القرضاوي هاجم حكومة قطر لأول مرة بعد

    - عمرو أديب: القرضاوي هاجم حكومة قطر لأول مرة بعد "تصريحاتأخبار

  • بالصور- مشادة بين محمود العسيلي وسامو زين على

    بالصور- مشادة بين محمود العسيلي وسامو زين على "تويتر".. وخالد سرحانفنون

  • المتهمان بتأليف

    المتهمان بتأليف "الفيروس الغامض": "الشيطان لعب في دماغنا وخلانا نقتلأخبار

  • لهذا السبب أحرجت ميلانيا زوجها ترامب أمام الجميع

    لهذا السبب أحرجت ميلانيا زوجها أمام الجميعهو وهي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

العدل الأمريكية تطعن على تعليق مرسوم ترامب للهجرة أمام المحكمة العليا

العدل الأمريكية تطعن على تعليق مرسوم ترامب للهجرة أمام المحكمة العليا

صورة وخبر: ترامب يطأطئ رأسه أمام قادة "الناتو"

صورة وخبر: ترامب يطأطئ رأسه أمام قادة "الناتو"