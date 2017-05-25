عمرو بدر: أرفض غلق مواقع مصرية.. والقرار يخالف الدستور

كتبت - هاجر حسني:

أعرب عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن رفضه لقرارات غلق مواقع مصرية تعمل بترخيص مصري ويعمل بها عشرات الصحفيين تعتبر هي مصدر الدخل الوحيد لبعضهم، بحسب قوله.

وأضاف بدر في بيان اليوم الخميس، أن قرار الإغلاق يخالف نص الدستور الذي يحظر إغلاق الصحف أو مصادرتها بقرار إداري.

وتابع "أُبدي دهشتي واستنكاري من الاتهامات الموجهة للمواقع المصرية والتي تتهمها بالإضرار بالأمن القومي دون وجود حكم قضائي واحد يؤكد هذا المعنى".

وكانت مصادر أمنية أعلنت، أمس الأربعاء، حجب 21 موقعًا إليكترونيًا إخوانيًا وقطريًا في مصر لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف.

وتأتي تلك الخطوة بعد ساعات من حجب الجهات المختصة في السعودية، مواقع "الجزيرة.نت" ووكالة الأنباء القطرية (قنا) ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية، كما حجبت دولة الإمارات العربية المتحدة كافة المواقع الإعلامية القطرية.