أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة يجري تعديلاً وزارياً

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة يجري تعديلاً وزارياً

04:28 م الخميس 25 مايو 2017

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة يجري تعديلاً وزارياً

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اجرى تعديلا وزاريا، دون الكشف عن هويتهم.

ومن المتوقع أن تعلن الرئاسة الجزائرية في وقت لاحق قائمة أعضاء الجديدة.

كان بوتفليقة، عين أمس الإربعاء، عبد المجيد تبون، وزير الإسكان السابق، رئيسا للوزراء خلفا لسلفه عبد المالك سلال الذي تقدم باستقالته وأعضاء حكومته في أعقاب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع مايو الحالي.

غير أن تلفزيون "النهار" الخاص في الجزائر، أكد أن الرئيس بوتفليقة أنهى مهام رمطان لعمامرة، وزير الخارجية، وعين بدلا منه عبد القادر مساهل الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. كما عين مصطفى قيتوني في منصب وزير الطاقة بدلا من نور الدين بوطرفة.

كما أقال بوتفليقة وزراء المالية، والصناعة، والصحة، والزراعة، والاتصال، والسياحة، والنقل، والعمل، والتضامن الوطني، والاشغال العمومية.

وأضاف التقرير أن بوتفليقة أبقى على الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، نائبا لوزير الدفاع ، ووزراء العدل، والداخلية، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والتعليم العالي، والتكوين والتعليم المهنيين، والبريد وتكنولوجيات الاتصال.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس الجزائري يعين عبد المجيد تبون رئيسا للحكومة

    الرئيس الجزائري يعين عبد المجيد تبون رئيسا للحكومة

    أخبار
  • إخوان الجزائر: شروط المشاركة في الحكومة لم تتوفر بعد

    إخوان الجزائر: شروط المشاركة في الحكومة لم تتوفر بعد

    أخبار
  • حزب الرئيس الجزائري يخسر ثلاثة مقاعد في النتائج النهائية

    حزب الرئيس الجزائري يخسر ثلاثة مقاعد في النتائج النهائية

    أخبار

  • "مجتمع السلم" الجزائرية تتجه لرفض عرض بوتفليقة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • المتهمان بتأليف

    المتهمان بتأليف "الفيروس الغامض": "الشيطان لعب في دماغنا وخلانا نقتلأخبار

  • الإمارات تحجب مواقع إعلامية قطرية

    الإمارات تحجب مواقع إعلامية قطريةأخبار

  • الحكومة: أخبار سارة لأصحاب المعاشات الإثنين المقبل

    الحكومة: أخبار سارة لأصحاب المعاشات الإثنين المقبلأخبار

  • تأييد الحجز على 61 مليون من أموال

    تأييد الحجز على 61 مليون من أموال "مبارك" ونجليهأخبار

  • جمهور مذيعة أردنية يتهمها بفبركة مقلب

    جمهور مذيعة أردنية يتهمها بفبركة مقلب "رامز تحت الأرض".. والأخيرة تردفنون

  • ما هو الدعاء الذي لا يرد في رمضان؟

    ما هو الدعاء الذي لا يرد في رمضان؟فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة تتخذ قرار هام يبدأ تنفيذه من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك

الحكومة تتخذ قرار هام يبدأ تنفيذه من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك

الحكومة تنزع ملكية 33 محلا في بولاق أبو العلا وسط تكثيف أمني

الحكومة تنزع ملكية 33 محلا في بولاق أبو العلا وسط تكثيف أمني

الحكومة توافق على تعديل قانون الآثار

الحكومة توافق على تعديل قانون الآثار

الحكومة توافق على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة "إسماعيل"

الحكومة توافق على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة "إسماعيل"