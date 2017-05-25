الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة يجري تعديلاً وزارياً

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اجرى تعديلا وزاريا، دون الكشف عن هويتهم.

ومن المتوقع أن تعلن الرئاسة الجزائرية في وقت لاحق قائمة أعضاء الحكومة الجديدة.

كان بوتفليقة، عين أمس الإربعاء، عبد المجيد تبون، وزير الإسكان السابق، رئيسا للوزراء خلفا لسلفه عبد المالك سلال الذي تقدم باستقالته وأعضاء حكومته في أعقاب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع مايو الحالي.

غير أن تلفزيون "النهار" الخاص في الجزائر، أكد أن الرئيس بوتفليقة أنهى مهام رمطان لعمامرة، وزير الخارجية، وعين بدلا منه عبد القادر مساهل الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. كما عين مصطفى قيتوني في منصب وزير الطاقة بدلا من نور الدين بوطرفة.

كما أقال بوتفليقة وزراء المالية، والصناعة، والصحة، والزراعة، والاتصال، والسياحة، والنقل، والعمل، والتضامن الوطني، والاشغال العمومية.

وأضاف التقرير أن بوتفليقة أبقى على الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، نائبا لوزير الدفاع ، ووزراء العدل، والداخلية، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والتعليم العالي، والتكوين والتعليم المهنيين، والبريد وتكنولوجيات الاتصال.