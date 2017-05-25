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بالصور.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (1)افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (1)

افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (2)افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (2)

افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (3)افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (3)

افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (4)افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (4)

افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (5)افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (5)

افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (6)افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (6)

افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (7)افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (7)

افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (8)افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (8)

افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (9)افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (9)

افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (10)افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (10)

افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (11)افتتاح معرض أهلًا رمضان بكفر الشيخ (11)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتحت مديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، اليوم الخميس، معرض "أهلا رمضان" للسلع الاستهلاكية، بأسعار مخفضة، لمحاربة الغلاء، وجشع بعض التجار، وذلك بجوار حديقة صنعاء، استعدادًا لشهر رمضان.

وأكد المحاسب محمد القناوي، رئيس لجنة الإشراف على المعارض بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن هذا المعرض، جاء فى إطار سياسة وزارة الداخلية، للرفع كاهل الغلاء عن المواطنين، من خلال توفير جميع السلع الاستهلاكية، المعروضة بالمعرض، وكل ما يلزم الأسر من سلع غذائية، ولحوم، وغيرها، عن طريق الغرفة التجارية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد مسعود مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، والمهندس محمود مسعود نائب رئيس الغرفة التجارية، والمقدم إسلام البدوى، رئيس مباحث ، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد مسعود نائب رئيس الغرفة التجارية، والمحاسب مصطفى مخلوف، وأشرف صحصاح عضوا مجلس إدارة الغرفة، والمحاسب عبد المنعم الدكرورى، من لجنة الإشراف بالمعرض.

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