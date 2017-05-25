روسيا توصي رعاياها بتجنب التجمعات في بريطانيا

موسكو – (أ ش أ):

أوصت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس المواطنين الروس بالأخذ في عين الاعتبار حقيقة إعلان رفع التهديد الإرهابي إلى أعلى مستوياته في بريطانيا عند التخطيط للقيام بزيارات لهذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا - في تصريح للصحفيين اليوم بثته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- إن " لندن، والمؤسسات الرسمية في المملكة المتحدة، على وجه الخصوص الحكومة البريطانية، رفعت مستوى التهديد الإرهابي إلى أقصى حد ممكن، إلى الحد الحرج، وفي هذا الصدد نحن، استنادا وعلى وجه التحديد إلى مثل هذه القرارات للمملكة المتحدة، نوصي المواطنين الروس بأخذ هذا العامل في الاعتبار عند التخطيط للرحلات ."

وأضافت.. قائلة "نوصي مواطنينا بالامتناع عن حضور المناسبات العامة الجماعية، وأماكن التجمعات في المناطق الحضرية في المملكة المتحدة، إذا لم يكن هناك ضرورة، ونحن نعتقد أنه يجب اتباع هذه التوصية ، حتى تحقق السلطات البريطانية الاستقرار في الوضع الأمني، أي إصدار الإعلان الرسمي عن خفض مستوى التهديد في هذا البلد".

وتم رفع مستوى الخطر الإرهابي في بريطانيا وعدد من دول العالم في أعقاب هجوم إرهابي، نفذه الانتحاري سلمان العبيدي، في مانشستر مساء يوم الإثنين الماضي، وأودى بحياة 22 شخصا، بينهم 12 طفلا، وهناك 75 جريحا لا يزالون في المستشفيات، 35 منهم في حالة حرجة، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه.