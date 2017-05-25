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بالصور.. مجازاة 11 من العاملين بمستشفى حميات منوف

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مصراوي Masrawy

جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية (1)جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية (1)

جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية (2)جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية (2)

جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية (3)جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية (3)

جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية (4)جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية (4)

جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية (5)جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية (5)

المنوفية مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الخميس، مجازاة ١١ من العاملين بمستشفى حميات منوف، بخصم يوم من راتب كل منهم، واحتساب اليوم بدون أجر.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة على المستشفى، حيث تبين غياب العمال دون إذن مسبق.

وتفقدت سرور، أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، وأمرت بحسن معاملة المواطنين وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية صرف العلاج، ووحدة الفيروسات الكبدية بالمستشفى، واطمأنت على حسن سير العمل بها.

وعقدت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اجتماعا مع مجلس أمناء مستشفيات منوف العام والصدر والرمد والحميات بمقر مستشفى الحميات، بحضور أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، لعرض أعمال تطوير مستشفى منوف العام، بعد تسليم الموقع للهيئة العربية للتصنيع.

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