بالصور.. إزالة تعديات على 59 ألفا و389 فدانا في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، عن إزالة تعديات على 59 ألفا و389 فدانا من الأراض أملاك الدولة، خلال 9 أيام، في إطار الحملات المكثفة لاسترداد أرض الدولة، وتطبيق القانون، على مستوى مراكز المحافظة السبعة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وأشار حبيب، خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى تنوع التعديات المزالة على أرض الدولة، سواء أملاك الدولة، أو التابعة لولايات وزارات الزراعة والري والأوقاف والآثار والسكة الحديد، ما بين مبان تحت الإنشاء وأخرى غير مسكونة وأسوار وزراعات متناثرة وغير جادة وشبكات ري متهالكة، بالإضافة إلى تعديات تم رصدها على الطبيعة من خلال الجولات الميدانية ولم تكن مدرجة بالحصر.