الري: إزالة فيلا باعها "فاروق حسني" لمستثمر بمنطقة المنيب

كتب - أحمد مسعد:

أعلن قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الري، اليوم الخميس، تنفيذ قرار الإزالة الصادر للفيلا الخاصة بوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني في المنطقة المحظورة على نهر النيل بالكيلو 4.5 بعزبة البكباشي بمنطقة المنيب، والتي قام ببيعها مؤخرًا إلى مستثمر عربي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه تم وضع قائمة تتضمن كافة التعديات التي قام بها عدد من المسئولين السابقين، على نهر النيل، لإزالتها خلال الأيام القادمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستراد أراضى الدولة التي تم التعدى عليها بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عزم الوزارة على إزالة التعديات بكافة أنواعها على منافع النيل والقنوات المائية حتى تتمكن الوزارة من أداء دورها علي الوجه الأكمل، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف معدلات إزالة التعديات على منافع الري في الفترة القادمة، حتى يتم الانتهاء منها جميعا حفاظاً على المال العام وتطبيقاً للقانون.

ونفذت وزارة الري، 24 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل منذ يناير 2015، فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل التي تم إطلاقها، للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التعديات والمخالفات.