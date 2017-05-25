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ميركل تهدد بسحب جنود الجيش الألماني من قاعدة "إنجرليك" التركية

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ميركل تهدد بسحب جنود الجيش الألماني من قاعدة "إنجرليك" التركية ميركل تهدد بسحب جنود الجيش الألماني من قاعدة "إنجرليك" التركية

مصراوي Masrawy

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

بروكسل - (د ب أ):

هددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسحب الجنود الألمان من قاعدة "إنجرليك" الجوية التركية.

وقالت اليوم الخميس لدى وصولها لقمة حلف الأطلسي "ناتو" في بروكسل إنه لابد أن يغادر الجيش الألماني أنجرليك، إذا لم يتم السماح لنواب البرلمان الألماني "بوندستاج" بزيارة الجنود المتمركزين هناك، لافتة إلى أنها تعتزم السعي هناك لحوار مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يذكر أن أنقرة رفضت زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني كان مخططا لها الأسبوع الماضي لجنود الجيش الألماني المتمركزين في القاعدة؛ لأن الاتحادية منحت حق اللجوء لجنود أتراك سابقين، تتهمهم الحكومة في أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري بتركيا في شهر يوليو من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا والعراق بست طائرات استطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود انطلاقا من قاعدة "إنجرليك". ويوجد بالقاعدة نحو 260 جنديا ألمانيا.

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