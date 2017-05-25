السلطات الروسية تحتجز 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش

موسكو - (د ب أ):

احتجزت السلطات الروسية، اليوم الخميس، أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وذلك على خلفية ما تردد أنهم كانوا يخططون لتفجير بنية تحتية لقطاع النقل في موسكو.

وقال جهاز الأمن الاتحادي، الذي حل محل جهاز كي جي بي السوفيتي، في بيان، إن الخلية، التي كانت تعتزم الفرار لسوريا بعد الهجمات، تتألف من مواطنين من روسيا ووسط آسيا.

وأضاف البيان أن عمليات تفتيش منازل المشتبه بهم كشفت عن وجود " معمل لتصنيع المواد المتفجرة" بالإضافة إلى أسلحة و ذخيرة و قنابل يدوية و كتب تضم محتوى متطرف.

وتمكنت السلطات الروسية من القبض على العشرات من المشتبه بهم، الكثير ينتمون لوسط آسيا، وذلك منذ تفجير محطة مترو أنفاق في سانت بطرسبرج الشهر الماضي.

ويعتقد أن انتحاريا إسلاميا هو من نفذ التفجير الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا .

وكان المشتبه به (22عاما) قد جاء لروسيا قادما من قرغيزستان، ويحمل الجنسية الروسية.