أخبار عاجلة

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور -
سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري

Google+ Print
كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري

مصراوي Masrawy

كثافات مرورية

كتب - علاء عمران:

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري، أمام المتجه إلى طريقي القاهرة-إسكندرية الزراعي والصحراوي.

كانت المتابعات الميدانية، رصدت كثافات مرورية، عالية في الاتجاه القادم من مناطق السلام والمرج، أمام المتجهة إلى طريق القاهرة-إسكندرية الزراعي والصحراوي، فيما وقع حادث تصادم سيارة أسفل كوبري محور شبرا - بنها، ما تسبب في تباطئ حركة المركبات بسبب أعطال بعض السيارات.

كما ظهرت كثافات متحركة، أمام القادم من مناطق الجيزة في طريقه لطريق "القاهرة- السويس" أعلى منطقة مسطرد، إثر تصادم سيارتين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت

زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم

زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم

فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق

فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق

محافظ البحر الأحمر لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين: الجميع أمام القانون سواء

محافظ البحر الأحمر لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين: الجميع أمام القانون سواء