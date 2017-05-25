كتب - علاء عمران:

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري، أمام المتجه إلى طريقي القاهرة-إسكندرية الزراعي والصحراوي.

كانت المتابعات الميدانية، رصدت كثافات مرورية، عالية في الاتجاه القادم من مناطق السلام والمرج، أمام المتجهة إلى طريق القاهرة-إسكندرية الزراعي والصحراوي، فيما وقع حادث تصادم سيارة أسفل كوبري محور شبرا - بنها، ما تسبب في تباطئ حركة المركبات بسبب أعطال بعض السيارات.

كما ظهرت كثافات متحركة، أمام القادم من مناطق الجيزة في طريقه لطريق "القاهرة- السويس" أعلى منطقة مسطرد، إثر تصادم سيارتين.