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تأجيل محاكمة زهير جرانة بتهمة الكسب غير المشروع لـ20 سبتمبر

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تأجيل محاكمة زهير جرانة بتهمة الكسب غير المشروع لـ20 سبتمبر تأجيل محاكمة زهير جرانة بتهمة الكسب غير المشروع لـ20 سبتمبر

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة زهير جرانة

كتب - محمود السعيد:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بزينهم، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته وأولاده الأربعة، في اتهامهم بالكسب غير المشروع، لجلسة 20 سبتمبر المقبل، لتقديم صورة رسمية من حكم براءته بقضية "أرض جمشه".

كان قاضى التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أحال زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق وزوجته ميلان شوكت جلال الدين، وأولاده حبيبة وأمير وأدهم وزهير، وكل من استفاد منه في أمواله استفادة جدية، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلال الصفة الوظيفية ومخالفات القانون، ما أدى لتضخم ثروته.

وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.

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مصراوي Masrawy

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