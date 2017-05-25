مصدر بالحماية المدنية يكشف سبب انفجار محطة المنصورة - صور

الدقهلية - رامي القناوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع بمحطة محولات المنصورة بمنطقة منية سندوب وتسبب في حدوث دوي صوت انفجار هائل أدى إلى اشتعال النيران بغرفة التحكم الرئيسية.

وكان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بسماع دوي انفجار هائل من الأهالي داخل محطة محولات المنصورة بقرية منية سندوب أعقبها انقطاع للتيار الكهربائي واشتعال للنيران بالمحطة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف العميد مروان عبدالمعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، الى مكان البلاغ وتم إخلاء جميع المنازل المجاورة للمحطة والتعامل مع النيران بواسطة خراطيم المياه والبودرة وجرى السيطرة عليها.

وانتقل اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية ، إلى مكان البلاغ لمعاينة موقع الحادث، مؤكدا عدم وجود شبه جائية أو عمل إرهابي وراء الحادث.

وقال مصدر بإدارة الحماية المدنيةإن الحريق الذي شب تسبب في اشتعال النيران بالمحول رقم 1 بقدرة 66/11 ولوحة التوزيع الرئيسية بالمحطة ولوحة توزيع القري.

وأضاف المصدر أن شدة التيار الكهربائي الداخل للمحطة بالإضافة إلى خطأ بنظام التوزيع أديا إلى اشتعال النيران والحريق.