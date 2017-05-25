بالصور.. فتح شونة مطاي بالمنيا لاستقبال القمح السبت المقبل

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن عصام البديوي، محافظ المنيا، فتح شونة مطاي، بدءًا من السبت المقبل، لاستقبال محصول القمح، تيسيراً على المواطنين من الفلاحين والمزارعين، في توريد محصول القمح الخاص بهم، وتوفيراً للوقت والجهد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، يرافقه أحمد شمردن، عضو مجلس النواب، اليوم، لمقر شونة مطاي عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لها ونظافتها بالكامل، للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الأقماح.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الشونة سيتم معاينتها من قبل إدارة تموين مطاي، للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المحددة من قبل وزارة التموين، لافتاً إلى تشكيل لجنة العمل الخاصة بالشونة، والتي تضم مفتشا من التموين وعضوا من الزراعة وعضوا من الصادرات والواردات.