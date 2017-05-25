ضبط 21 حالة غش في جامعة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، ضبط "21" حالة غش بعدد من كليات الجامعة منذ بداية الامتحانات حتي اليوم.

وأكد "شاهين"، في تصريحات صحفية، تطبيق نص المادة "125" من قانون تنظيم الجامعات الخاصة بنظام تأديب الطلاب بكل حزم، موضحًا أن المادة تنص على أنه "كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحانات في باقي المواد، ويعتبر راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان، ويحال لمجلس التأديب".

وأشار رئيس الجامعة إلى مخاطبة عمداء الكليات للإعلان عن نص القانون للطلاب لكي يتعرفوا على العقوبات الموقعة في حالات الغش، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع.