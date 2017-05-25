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محافظة القاهرة تسترد 90.8% من أراضي وضع اليد

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محافظة القاهرة تسترد 90.8% من أراضي وضع اليد محافظة القاهرة تسترد 90.8% من أراضي وضع اليد

التحرير

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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية حققت نجاحات كبيرة في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة المعتدى عليها بالعاصمة، وبنسبة تقارب 90.8%، حيث تم تنفيذ إزالة التعدي على 633 حالة من 697 حالة مستهدفة قبل نهاية هذا الشهر.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة من سكرتيري عموم الأحياء للتأكد من عدم عودة الاعتداءات مرة أخرى، مؤكدًا أن المساحة المستردة بلغت حوالي 4 ملايين و576 ألف م2.

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وأشار المحافظ إلى أن طبيعة المحافظة وعدم وجود أراض زراعية بها جعل الاعتداءات تتم على مساحات صغيرة في أراض تستخدم في الأنشطة الصناعية والتجارية ومقامة بأعداد كبيرة مما يتطلب الكثير من الجهد والوقت لإزالتها.

ولفت إلى أن القانون سيطبق على الجميع دون أي استثناءات، حيث إن الأراضي التي يتم إزالة التعدي عليها هي أراض أملاك دولة صادر بشأنها كل الإجراءات القانونية.

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التحرير

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