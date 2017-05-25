«سام مو زين.. أوفر».. هكذا علق المشاهير على دور «عبده الفتوة»

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أثار الفنان السورى سامو زين الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد قيامه بدور "البلطجى" فى إحدى حكايات مسلسل "طعم الحياة"، ونالت المشاهد التى جسد فيها دور "عبده الفتوة" سخرية العديد من المستخدمين على مواقع "السوشيال ميديا" حتى إنه قام أيضًا بالسخرية من نفسه.

وأدى الجدل الذى دار حول تلك الشخصية إلى إبداء بعض زملائه بالوسط الفنى آراءهم حول الدور، حيث تقبل تعقيبات البعض منهم بينما لم يقبل نقد أو سخرية آخرين، مما جعله يشن هجومه عليهم دفاعًا عن "عبده الفتوة" الذى حازت مشاهده على أعلى مشاهدة بـ"السوشيال ميديا".

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز نجوم الفن ومشاهير مواقع التواصل الذين علقوا على الدور..

1- محمود العسيلي

غرد الفنان محمود العسيلى عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر"، قائلاً: "نفسي أكتب تويتة عن المغني اللي طلع في دور بلطجي"، ورد عليه سامو زين من خلال تدوينة له أيضًا قائلاً: "فيه أهطل بيقول عن نفسه فنان وهو أراجوز بتلاتة مليم لسه شايف التويتة بتاعته أحب أقوله أنت أهبل يلا تتكلم عن أستاذك خليك بالبزازة بتاعتك مجنونة".

وتوجّه العسيلي بالاعتذار إلى سامو قائلًا: "أستاذى ومعلمى أنا آسف إن التويتة بتاعتي ضايقت حضرتك وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا وياخد أحسن مسلسل كوميدي السنة دي، رمضان كريم"، واتضح بعد ذلك أن سامو زين لم يقبل الاعتذار لأنه لم يرد عليه هذه المرة.

2 - خالد سرحان

تدخل الفنان خالد سرحان في الحرب الكلامية بين سامو والعسيلى، حيث نشر تدويناتهما عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلّق عليها ساخرًا: "الحمد لله ماشافش الكوميك اللى عملته عنه".

وتداول خالد صورة مسبقة ساخرة من الدور الذى أداه سامو "عبده الفتوة" على طريقة مشهد من فيلم "التجربة الدنماركية"، وكتب عليها تعليقًا يحمل: "سامو زين في دور بلطجي".

3 - هشام منصور

قال الإعلامي الساخر هشام منصور: "الموسم الأول من آخر الليل خلص الحمد لله شكرًا لحبكوا ودعمكوا، الموسم التاني بإذن الله بعد العيد بشوية وهيكون ١٣حلقة بيسفوا على مسلسل سامو زين".

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4 - تامر حبيب

كتب المؤلف والسيناريست تامر حبيب على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، عبارة تحمل: "سام مو زين، بالمرة".

5- محمود عزت

علّق الفنان الشاب محمود عزت على تدوينة تامر حبيب، قائلاً: "سام مو زين جدًا خالص".

6- جمال العدل

رد المنتج جمال العدل على جملة تامر حبيب "سام مو زين"، قائلاً: "ولا حتى بالمرة".

7- شيماء حافظ

أبدت مذيعة راديو "9090" رأيها فى أداء سامو زين في دور "الفتوة"، قائلة: "أوفر بشكل مستفز".

جدير بالذكر أن سامو زين كان يسخر من نفسه بعد تفاعل الجمهور الكبير مع "عبده الفتوة"، وتداول العديد من رواد "السوشيال ميديا" صورًا ساخرة من الشخصية، حتى كتب على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك": "عندما يتحدث الفتوة كله يستمع مادام هى كده يبقى قرارنا بالصلاة على النبى إننا نقفل المعادى، كله يخلى باله هايبقى فيه رمى مصاصات وتكسير بسكوت وأقلام رصاص واللى خايف يروح.. كلام فتوات".

شارك سامو بطولة المسلسل الفنانون علا غانم وريم البارودى ومحمد ريحان وأحمد هارون، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج عبد العزيز حشاد.