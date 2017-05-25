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المناشف قد تشكل خطراً على صحتك.. و5 طرق لتنظيفها

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المناشف قد تشكل خطراً على صحتك.. و5 طرق لتنظيفها المناشف قد تشكل خطراً على صحتك.. و5 طرق لتنظيفها

مصراوي Masrawy

المناشف-قد-تشكل-خطراً-على-صحتك

كتبت- أسماء حمدي
تسعى ربات البيوت للحفاظ على منازلها نظيفة خالية من الجراثيم والبكتيريا بكل الطرق، إلا أن علماء حذروا من أن المناشف قد تكون السبب في انتشار الحشرات والجراثيم في جميع أنحاء المنزل.

وكشف موقع "ويب طب" عن دراسة جديدة، أشارت إلى أن المناشف، بكافة أنواعها، تلك التي تخص المطبخ، أو حتى مناشف الحمام، تساعد على نشر الأمراض في المنازل.

وإليكم بعض النصائح التي قد تساعدكم في التخلص من هذه الجراثيم والبكتيريا:

- يجب الحرص على ابقاء المناشف منفصلة.

- الحرص على وضعهم على أماكن تساعد في جعل المناشف ناشفة.

- غسلهم باستمرار، مرة واحدة في الاسبوع على الأقل.

- غسل المناشف على درجة حرارة عالية (90 درجة مئوية). في حال غسلهم باستخدام درجة حرارة منخفضة، يجب استخدام مطهر الغسيل الذي يقتل البكتيريا.
المبيض يستطيع قتل البكتيريا على المناشف البيضاء.

- يجب أن يكون لكل شخص في المنزل المنشفة الخاصة به، وبالأخص عند إصابة أحد أفراد العائلة بالمرض.

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