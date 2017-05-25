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استبعاد رئيس لجنة ببني سويف بعد تسريب الامتحان على الإنترنت

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استبعاد رئيس لجنة ببني سويف بعد تسريب الامتحان على الإنترنت استبعاد رئيس لجنة ببني سويف بعد تسريب الامتحان على الإنترنت

مصراوي Masrawy

وزارة التربية والتعليم

بني سويف ــ أحمد كامل:

قرر ثروت محمد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الخميس، استبعاد رئيس لجنة مدرسة حسين جلال الثانوية الصناعية بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، بعد تسريب طالب للامتحان من داخل اللجنة ورفعه على الإنترنت، وسماح رئيس اللجنة بخروج الطلاب من الامتحان قبل انتهاء الوقت المخصص.

تلقت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، فاكسا من الوزارة، برفع وتسريب طالب من لجنة مدرسة مصطفى كامل الابتدائية مقر لجنة، امتحان الدبلوم الفني لمدرسة حسين جلال الثانوية الصناعية بمركز سمسطا، للامتحان، على الإنترنت.

وانتقل وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ومدير إدارة سمسطا التعليمية إلى مقر اللجنة، حيث تبين سماح رئيس اللجنة بخروج التلاميذ قبل الموعد المحدد لانتهاء الامتحانات، والذي قرر استبعاد رئيس اللجنة، وتكليف المراقب الأول بأعماله.

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