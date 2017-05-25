بروتوكول تعاون بين البترول والتضامن لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق النائية

كتب- محمد غايات:

أعلن المهندس طارق المُلا، وزير البترول، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة "إيجاس"، ووزارة التضامن الاجتماعي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل الكائنة بالمناطق النائية على مستوى الجمهورية.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر صحفي منعقد بمقر مجلس الوزراء، الخميس، على هامش الاجتماع الأسبوعي للوزراء، أنه تم تحديد المناطق الأكثر احتياجًأ عن طريق بنك ناصر الاجتماعي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وافق على توفير 50 مليون جنيه نظير تكلفة توصيل الغاز للمنازل.

وأشارت والي، خلال المؤتمر، إلى أن ما يهدف إليه البروتوكول سوف يحمي المرأة التي تتحمل عبء إضافي في طوابير مستودعات الغاز، مضيفةً أن ذلك من شأنه أيضًا وقف النزوح للقاهرة حيث تتركز كافة الخدمات. ​