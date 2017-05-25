بالفيديو || المرشح الرئاسي المحتمل لرئاسة مصر في 2018: «لست متزوج ولا أنتمي لحزب سياسي ويجب قطع رقبة هؤلاء»

سمر العشري

قال المرشح الرئاسي المحتمل لانتخابات 2018 لجمهورية مصر العربية الدكتور ” باسم السواح”، أنه غير متزوج مؤكداً أن مهنته كطبيب تمنعه من التميز بين الأفراد على حسب دينهم أو ميولهم السياسية، مؤكداً أنه لابد من التعامل القوي مع أعمال العنف والإرهاب، كما أشار انه لا ينتمي لأي حزب سياسي أو فكر معين.

وأضاف ” السواح” من خلال لقائه مع الإعلامي ” عمرو أديب” مقدم برنامج ” كل يوم” والمذاع على قناة ” أون تي في” الفضائية المصرية، أنه يؤيد المصالحة الموطنية مع كل المصريين دون تفرقة، ولكن يجب قطع رقبة كل من يُخرب البلد أو يعتدي عليها، أو يضر بثوابت الأمن القومي المصري.

كما أشار المرشح الرئاسي في 2018 المحتمل إلى أن الانتخابات القادمة تحتاج إلى مرشح ليس له خلفية سياسية، ولكنها تحتاج لرئيس يمتلك ضمير قوي حتى يتمكن إخراج البلد من المأزق والوضع الحرج الذي تعيش فيه.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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